Politiet: Hashpushere har dårligt samfundssind

Sender betjente til området omkring Pusher Street for at forhindre sammenstimlen

Politiet sætter nu sundhedsmæssigt fokus på Christianias Pusher Street, efter at at den verdensberømte hashgade atter har slået dørene op for salg af cannabis-produkter.

- Pusherne udviser ikke meget samfundssind. Og det synes jeg er sørgeligt, siger Tommy Laursen, politiinspektør hos Københavns Politi.

Pusher Street var ellers lukket i godt to dage, fordi man frygtede, at stedet skulle udvikle sig til en smitterede for coronavirus. Det skete efter en aftale imellem Christiania-fonden og politiet.

Christianias beboere nåede som sådan ikke at blive hørt, da man netop på grund af smittefaren ikke kan gennemføre de fællesmøder, hvor man normalt vedtager større beslutninger.

Trodser coronalukning: Pusher Street er genåbnet

1. juledag lukkede Pusher Street. Men allerede to dage efter, blev der atter udbudt hash i hashgaden.

- Jeg synes, det tragisk, når nu resten af samfundet lukker ned, at man ikke udviser nogen som helst form for samvittighed i forbindelse med den verdensomspændende pandemi, mener Tommy Laursen.

- Som konsekvens af den sundhedslinie, som sundhedsmyndighederne har udstukket - og ikke mindst på grund af det meget høje smittetryk, vi ser i København, er det naturligt, vi følger op, siger Tommy Laursen.

- Og det betyder, at vi i de tidsrum, hvor der ifølge vores erfaring kommer flest mennesker i Pusher Street, der vil vi være synligt tilstede derude. Ganske som i andre dele af byen, siger Tommy Laursen.

Han tilføjer, at politiet er i tæt kontakt med Christianiafonden omkring situationen.

- Vi håber selvfølgelig, at Christianitterne vil tage godt imod initiativet og efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger, siger Tommy Laursen.

Pusher Street lukket igen: 'Her er totalt kaos'

- Hvad siger I til, at pusherfolket er ligeglade?

- Vi konstaterede, at pusherne havde en dagsorden op til nedlukningen, der gik på at en nedlukning ville generere uro og utryghed i området omkring Christiania.

- Og man kan sige, at netop den situation blev en selvopfyldende profeti, fordi de selv stillede sig ud foran for at sælge, ligesom de selv hyrede folk ind for at bistå med det illegale salg, siger Tommy Laursen.

- Og derfor vil vi være tilstede derude, for at forhindre, at folk stimler sammen.

- Gælder det også voldanlægget og andre steder?

- Hvis folk begynder at stimle sammen, så går vi derhen, siger Tommy Laursen.