Politiet i 43 kilometer lang jagt på vanvidsbilist

Sigtelser for spiritus- og narkokørsel, kørsel i frakendelsestiden, adskillige overtrædelser af færdselsloven og for ikke at efterkomme politiets anvisninger.

Det endelige antal sigtelser er stadig ikke gjort op, efter en 27-årig mand kørte fra politiet i hæsblæsende fart i Skødstrup natten til fredag.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Politi ville foretage rutinetjek

Jagten startede da en patrulje kl. 03.43 ville foretage et rutinetjek af en modkørende bil på kirkepladsen i Skødstrup.

Da politiet tænder udrykningsblinkene, vælger den 27-årige fører af bilen at køre fra politiet i høj fart i 43 kilometer, ind og ud af land- og byzoner, hvor han ud over at køre alt for stærkt, også kommer over i den modsatte vejbane og kører mod ensretningen.

Vanvidsridtet stoppede først, efter at politiet ad to omgange lagde 'stop sticks' ud på vejen (metalgenstande med pigge, red.), der fik føreren til at miste herredømmet over bilen, som endte i kollision med en lygtepæl.

Han blev efterfølgende anholdt, og da politiet under jagten målte bilens fart til over det dobbelte af det tilladte, blev bilen også beslaglagt med henblik på konfiskation.

Østjyllands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at bilens ejer, en 48-årig kvinde, er i familie med den 27-årige.