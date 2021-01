Politiet i biljagt

Lidt over midnat torsdag kørte en bilist galt, da han var i færd med at flygte fra politiet på Møllerisvej i Skævinge.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Rolf Hoffmann til Ekstra Bladet.

- Vi forsøger at bringe den her bil til standsning, og bilisten prøver at køre fra os. Det resulterer i, at han triller af vejen, fortæller Rolf Hoffmann.

Ifølge vagtchefen trillede bilen en gang rundt, før den landede på dækkene igen.

- Føreren er lettere tilskadekommen. Det viste sig, at han havde fået frakendt førerretten, det var derfor, han ikke ville tale med os.

Politiet har 'en klar mistanke' om, at føreren af bilen, som er i slut-tyverne, var påvirket af alkohol eller narkotika. Hændelsen skete klokken 00.41.