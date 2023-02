Politiet i biljagt

Onsdag aften var betjente fra Østjyllands Politi involveret i en såkaldt eftersættelse, skriver pågældende politikreds i deres døgnrapport.

Her oplyses det, hvordan en patrulje onsdag aften ved 20-tiden forsøgte at standse et køretøj på Aldersrovej i Aarhus N til en rutinemæssig kontrol.

Det ønskede den 20-årige mandlige chauffør dog ikke at efterkomme, og derfor satte han i stedet bilen i gear og forsøgte at flygte.

Flugten foregik derefter ad Venstre Ringgade mod vest, inden flere patruljer kom til og fulgte efter bilen på først Viborgvej og sidenhen Havkærvej i Tilst.

Bilen blev bragt til standsning på Blomstervej knap fem minutter senere, hvor den 20-årige chauffør blev anholdt.



I løbet af den få minutter korte flugttur havde bilisten kørt over for rødt flere steder, mens han ligeledes forårsagede et mindre færdselsuheld, da han påkørte et sidespejl på en modkørende i forbindelse med, at han kørte i den modsatte vognbane.

Han blev desuden flere gange undervejs målt til at køre med en hastighed langt over det tilladte.



Føreren blev desuden sigtet for at køre bil uden gyldig tilladelse, ligesom han også blev fundet i besiddelse af nogle hundrede gram skunk og hash. Han blev derfor sigtet for forsøg på salg af euforiserende stoffer.

Slutteligt blev han også sigtet for trusler mod politiet, da han i forbindelse med sin anholdelse ytrede flere skældsord og trusler mod betjentene.



Ingen personer kom til skade i forbindelse med eftersættelsen.

