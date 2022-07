Politiet i mystisk drabssag: Vi er langtfra færdige

Trods varetægtsfængslingen af tre personer for drab i den gådefulde sag om en 40-årig mands forsvinden på Djursland er politi og kriminalteknikere stadig i gang med massive undersøgelser.

Det bekræfter politiinspektør Brian Voss Olsen, Østjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

Drabssag: Arbejder stadig på gerningssted

- Vi har en lang to-do liste af efterforskningsskridt, vi er i gang med, og ofte kaster de skridt yderligere tekniske undersøgelser af sig. Vi er langt fra færdige, siger han.

Den 40-årige Frank Nørgaard Jørgensen forsvandt i torsdags og blev meldt efterlyst offentligt af politiet i lørdags.

Mandag aften anholdt politiet to mænd og to kvinder.

- Efterforskningen har ført til en bestyrket mistanke om, at den savnede har været udsat for en forbrydelse i form af, at han er blevet dræbt, lød det fra politiet.

Hans lig var ikke fundet på det tidspunkt, men om det stadig er tilfældet, er omgærdet af stor mystik.

Flere adresser har været undersøgt de forløbne dage. Det er en gåde, hvad politiet eventuelt har fundet. Foto: Ernst van Norde

- Har I fundet den afdøde?

- Af hensyn til efterforskningen og af hensyn til de mistænkte, er det vigtigt for os at være tilbageholdende med oplysninger om de spor, vi finder, siger Brian Voss Olsen og tilføjer, at han forventer at komme til at melde nærmere ud, når politiet mener, det ikke længere kan ødelægge noget i efterforskningen og har offentlighedens interesse.

Den landejendom på Djursland, hvor politiet i følge sigtelsen har mistanke om, at Frank Jørgensen blev dræbt allerede torsdag, er udstyret med overvågningskameraer.

Et nærliggende spørgsmål er, om det formodede drabsoffer dermed er blevet filmet på stedet sammen med nogle af de mistænkte.

- Indgår der video-overvågning i jeres efterforskning?

- Alle de spor, vi kan sikre fra eventuelle gerningssteder, herunder hvis der er video-overvågning, er sikret, lyder svaret.

Politiinspektøren opfordrer fortsat til, at folk, som har en viden om sagen, skal kontakte Østjyllands Politi.

Hvid bil brændt af

Frank Nørgaard Jørgensen arbejdede for firmaet Munck Forsyningsledninger. Herfra bekræfter regionsdirektør Per Jensen, at de fik en henvendelse fra politiet, da personen var meldt savnet. De kunne oplyse politiet om, at han ikke var mødt på arbejde, og at han kørte i en firmabil med navnet Munck på siden.

Den hvide varevogn blev fundet brændt af mandag på Gl. Fjellerupvej på Djursland.

De fire anholdte blev tirsdag i retten præsenteret for en sigtelse om drab, formentlig ved kvælning. Hvordan politiet kan mistænke kvælning, hvis man antager, at liget ikke er fundet, er uvist på grund af de lukkede døre under grundlovsforhøret.

De fire nægter sig skyldige i drab.