Politiet i opråb: Børn overfaldet til sidste skoledag

Sidste skoledag er for de fleste en dag fyldt med karameller og fest. Men i København gik fejringen helt galt, da en gruppe mænd valgte at overfalde flere børn

Ved du noget om sagen? Så skriv en mail til 1224@eb.dk.

Karameller, sjove udklædninger og barberskum er det, der skal til, når folkeskolens afgangselever har sidste skoledag.

I Fælledparken i København foregik fejringen helt efter bogen, lige indtil en gruppe unge mænd på brutal vis valgte at spolere løjerne, skriver KøbenhavnLIV.

'Min datter på 15 år var i går vidne til et brutalt overfald, hvor en stor gruppe helt unge mænd (12-15 stk) pludselig og uden varsel omringede en sagesløs ung teenagepige og kastede hende på jorden og slog og sparkede hende i hovedet og på kroppen', skriver en mor, Dorhte Høeg Brask på Facebook.

'Hun lå fuldstændig gennembanket på jorden. Kort efter blev en anden dreng udsat for det samme, med tramp og spark i hovede og på krop', skriver hun videre.

Politiet tilkaldt

Politiet blev tilkaldt, men da de nåede frem, havde gerningsmændene forladt stedet.

Københavns Politi bekræfter episoden over KøbenhavnLIV og fortæller, at de ønsker hjælp fra offentligheden til at finde dem.

- Vi modtog om aftenen den 25. maj en række anmeldelser af overfald i Fælledparken og sendte med det samme patruljer til stedet. Her traf de tre forurettede – alle unge mænd – som var blevet overfaldet af en gruppe af unge. Den ene havde desuden fået stjålet sin soundboks.

- Overfaldsmændene var flygtet fra stedet, men der foregår nu en efterforskning for at finde frem til dem, siger ledende politiinspektør Peter Dahl til mediet.

Hvis du ved noget om sagen, bedes du kontakte politiet på telefon 114.