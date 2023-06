Politiet i opråb: 'Få styr på din gæld'

Københavns Politi igangsætter en større aktion på torsdag.

Her vil politifolkene gå efter de borgere, der har undgået fogedretten.

Det drejer sig om 250 personer i politikredsen, som kan risikere at blive anholdt, hvis ikke de får orden i sagerne.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

'Når man skylder penge og ikke kommer til et indkaldt møde, bliver man eftersøgt,' siger aktionsansvarlig Michael Kirkegaard fra Københavns Politi.

Og det kan gå ud over sommerferien, da man kan blive anholdt på vej ud af landet, hvis man er en af de 250 borgere, som er i politiets søgelys.

Giver borgerne en chance

I slutningen marts lavede politiet en lignende aktion, hvor 18 personer blev anholdt. I den forbindelse var der flere, der henvendte sig til fogedretten, før de også endte i hænderne på myndighederne.

'Når vi går ud og advarer, som vi gør nu, så er det netop for at give borgerne en chance for diskret selv at ordne deres mellemværende. De færreste ønsker, at vi kommer på besøg derhjemme eller på deres arbejdsplads,' siger den aktionsansvarlige.

Hvis man er i tvivl, om det er kan være en selv, der får besøg af politiet, skal man tjekke sin e-Boks eller finde den forkyndelse, man har fået udleveret, for at blive klogere på, hvem man skal kontakte.

