Politiet i vild biljagt: Undslap to gange

To patruljevogne blev beskadiget i forbindelse med biljagten

En 27-årig mand fra Tønder er onsdag eftermiddag blevet anholdt efter en lang biljagt, hvor han to gange lykkedes med at undslippe politiet.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 27-årige kom kørende ad omfartsvejen i Sønderborg omkring klokken et, da han blev bedt om at standse i forbindelse med en rutinekontrol.

Han nægtede og fortsatte nordpå til Guderup, hvor han endnu engang blev stoppet, denne gang af en politipatrulje.

Flygtede igen

Men heller ikke her lykkedes det at få manden til at standse. Han flygtede fra stedet - stadig i sin bil - tilbage mod Sønderborg.

Flugten skete ad Sønderborgmotorvejen i vestgående retning. Ved Søgård drejede den 27-årige af.

Han blev til sidst endelig standset i krydset Flensborgvej/Tinglevvej, hvor det lykkedes politiet at anholde ham - 40 minutter efter, at han første gang var blevet forsøgt standset.

Under biljagten kom bilens hastighed op på cirka 150 km/t. på landevej og cirka 200 km/t. på motorvej.

Derudover blev to patruljevogne beskadiget, men ingen personer kom noget til.