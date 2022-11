Politiet i vild forklaring: Rotter har spist flere hundrede kilo cannabis

I Indien har en lokal politienhed tilsyneladende et rotteproblem. De er nemlig af den overbevisning, at skadedyrene har spist en voldsom mængde cannabis

I byen Mathura i det nordlige Indien er politiet angiveligt rendt ind i et par sultne rotter.

Rotterne i denne del af landet er åbenbart villige til at spise hvad som helst, og det virker som om, at de er blevet særdeles vilde med cannabis, der er blevet beslaglagt af lovens lange arm.

Det mener politiet i hvert fald, skriver CNN og BBC.

Retten har fastslået, at der er tale om tre sager, hvor rotter har ødelagt store mængder cannabis hos politiet - senest en mængde på 200 kilo.

Svært ved at fremskaffe beviser

Påstanden er kommet på bordet, efter politiet gentagne gange har haft svært ved at fremskaffe den cannabis, de har beslaglagt, som skulle bruges som beviser.

Der er tale om mængder på flere hundrede kilo, der angiveligt enten er blevet ødelagt eller spist af rotter.

'Rotter er små dyr, der ikke er bange for politiet', står der i et notat fra retten i Mathura.

Politiet har også forklaret det med, at det er svært for dem at håndtere de små dyr. Derfor har løsningen været at sælge stofferne videre på auktion til laboratorier og medicinalvirksomheder, hvor overskuddet går til staten.

Efterfølgende har retten pålagt politiet nogle retningslinjer for, hvordan politifolkene skal håndtere de beslaglagte sager i fremtiden.

Efter en tur i retten kom politiinspektøren fra Mathura City Politi dog med en lidt anden forklaring til CNN, som lød på, at den store mængde hash var ødelagt af regn og oversvømmelser - her nævnte han intet om rotter.