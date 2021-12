Politiet indfører skærpede strafzoner efter skyderier

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Københavns Politi indfører mulighed for at idømme personer op til dobbelt straf i bestemte byzoner. Det sker efter flere dage med skyderier i og omkring København.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

De skærpede strafzoner gælder områder i Husum og Tingbjerg samt dele af Nørrebro og Nordvest. Det er også i de områder, politiet fredag indførte visitationszoner.

Muligheden for strafskærpelse træder i kraft klokken 16 tirsdag. Det gælder 14 dage frem.

- Den seneste uges skyderier er fuldstændig uacceptable. Situationen kan skabe utryghed for borgere, der bor og færdes i områderne.

- Det er vores vigtigste opgave at sikre orden, tryghed og sikkerhed for borgerne, og derfor indfører vi nu skærpede strafzoner i de to områder, siger Anne Tønnes, der er politidirektør hos Københavns Politi, i pressemeddelelsen.