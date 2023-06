Politiet indleder efterforskning: Vil opløse Bandidos

NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) ønsker nu at indlede en efterforskning af, hvorvidt det er muligt at få den højkriminelle rockergruppering Bandidos MC i Danmark opløst ved domstolene.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse fredag.

'Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet er en helt central prioritet for regeringen. De kriminelle grupperingers brutale vold og samfundsundergravende aktiviteter skaber utryghed i de nabolag, de huserer i. Og bag deres voldelige overgreb gemmer sig blandt andet ulykkelige pårørende og chokerede vidner, som ikke har noget at gøre med rocker- og bandemiljøet,' siger justitsminister Peter Hummelgaard i pressemeddelelsen.

'Når det kommer til kampen mod de kriminelle grupperinger, skal vi bruge alle de redskaber, vi har til rådighed. Jeg ser derfor også meget positivt på, at NSK indleder en efterforskning af, om Bandidos MC i Danmark kan søges opløst. Og så ser jeg i øvrigt frem til at præsentere regeringens udspil til en ny bandepakke, som på flere fronter vil tage et endnu strammere greb om banderne' lyder det i øvrigt.

Mulig opløsningssag

Efterforskningens formål vil være at undersøge, om der grundlag for at indlede en sag om opløsning ved dom af Bandidos MC efter grundlovens paragraf 78.

Anklagemyndigheden vil på baggrund af efterforskningen og i forlængelse af en eventuel indstilling fra politiet foretage en vurdering af, om der er grundlag for at indlede det som en opløsningssag.

