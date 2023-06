Politiet jagter 'Grækeren': Fra småkriminel til leder af forbrydersyndikat

Kun i Ekstra Bladet

Da retssagen mod fem mænd, der var tiltalt for at have haft forskellige roller i planlægningen og drabet på et 27-årigt NNV-medlem på Nørrebro i 2021, begyndte i foråret, beskrev Ekstra Bladet, hvordan en sjette 'mystisk bagmand spøgte i sagen'.

En 31-årig mand, der er efterlyst for at være hjernen bag drabet.