Politiet jagter hestemishandler: - Tænk at nogen er så syg i hovedet

Nordjyllands Politi er ved at undersøge flere henvendelser, efter at de efterlyste en mulig gerningsmand i en skamferings-sag

Dyrevelfærdssektionen i Nordjyllands Politi er nu ved at undersøge flere tips fra borgere, der har kontaktet dem med oplysninger, som forhåbentligt kan lede til opklaringen af flere sager om hestemishandling.

Det oplyser Henrik Jensen fra Nordjyllands Politi, der tirsdag bad offentligheden om hjælp i håb om at pågribe gerningsmanden.

Fem sager

Politiet har mistanke om, at samme gerningsmand står bag fem skamferinger af heste i området. Tre af dem gik angiveligt ud over tre heste på Bakkegården i Mejlby.

Det fortæller Bakkegårdens ejer, Heidi, til Ekstra Bladet.

Hestene havde to dage i træk virket urolige, og hver dag havde en af dem haft et underligt sår. Det var dog først på tredjedagen, da hoppen Hedalgo blev fundet i folden med blod ned ad benene, at dyrlægen blev tilkaldt.

Her blev det klart, at hestens sår, der måtte syes, kun kunne være sket ved mishandling.

- Vi var rystede og chokerede over, at det kan finde sted. Tænk, at nogen er så syg i hovedet, fortæller Heidi om sin reaktion. Hun oplyser, at der efterfølgende er sat overvågning op ved folden.

Siden skamferingen af hestene på Bakkegården er blevet offentligt kendt, indløb der to yderligere anmeldelser hos politiet om lignende mishandling.

Mystisk mand filmede heste

Den mulige gerningsmand blev fanget på overvågning i byen Linde et par kilometer fra Bakkegården i Mejlby i midten af august.

Her udviste manden en mistænkelig adfærd, fordi han gik ind på en mark og filmede ud over en hestefold. Ud fra overvågningsbillederne, kunne politiet udseende en beskrivelse af manden.

Søger stadig vidner

Ifølge politiet undersøger de flere relevante spor, men offentligheden bedes stadig om at rette henvendelse, hvis de kender til sagen.

Manden beskrives som mellem 18 og 25 år, 180 cm høj og lys i huden med mørkt, halvlangt hår.

Han var iklædt en brun trøje, sorte bukser og sorte sko med hvide såler.

Mens han filmede, havde han hvide høretelefoner i ørerne og havde en sort genstand i hånden.

Hvis man har nogen oplysninger i sagen, opfordrer politiet til, at man ringer 114.