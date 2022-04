Politiet jagter 'intenst' fanger

Politiet bekræfter nu, at de leder efter to undvegne fanger

Politiet i både Sønderjylland og på Fyn jagter to fanger, der er stukket af fra Renbæk Fængsel.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Her oplyser politiet desuden, at de begge sidder inde for berigelseskriminalitet og vold, og at de ikke vurderes at være farlige.

Ekstra Bladet kunne tidligere i dag fortælle, at de to indsatte i fængslet stak af 27. april.

- Kriminalforsorgen kan bekræfte, at to indsatte er undveget fra Renbæk Fængsel 27. april. De indsatte er nu efterlyst ved politiet, lød det fra pressekonsulent i Kriminalforsorgen Sabrina Ejstrup.

Kommer fra Fyn

Fyns Politi er blevet inddraget i jagten fangerne, fordi de begge kommer fra Fyn.

Politikredsene arbejder nu i samarbejde 'intenst' på at få fat i fangerne, så de kan komme tilbage til fængslet.

Det har indtil nu skortet med oplysninger om, hvordan fangerne slap ud af det lukkede fængsel i det sønderjyske.

- Kriminalforsorgen undersøger sagen nærmere for at få afdækket omstændighederne ved undvigelsen, oplyser Sabrina Ejstrup.

Politiet oplyser i pressemeddelelsen dog, at flugten fandt sted om natten. Politiet fik anmeldelsen fra Kriminalforsorgen onsdag formiddag klokken 10.10.