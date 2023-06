Politiet: Kartoffel-manden handlede ikke alene

En 57-årig mand er torsdag klokken 16 blevet fremstillet i grundlovsforhør i forbindelse med, at han tidligere samme dag angiveligt velvilligt skabte trafikale problemer på Storebæltsbroen ved at sprede en masse kartofler i begge køreretninger.

I grundlovsforhøret kom det frem, at politiet mener, det var en bevidst handling med flere gerningsmænd.

Det skriver TV 2, der er til stede i retten.

Ifølge mediet sigtes den 57-årige for i 'forening med endnu ukendte medgerningsmænd at have forvoldt nærliggende fare for medtrafikanter ved at aflæsse en betydelig mængde kartofler på motorvejen på lavbroen og på motorvejen ved Kolding'.

Mulig sammenhæng

Det var torsdag morgen, at kartoflerne gav trafikale udfordringer flere steder i landet.

Med få minutters mellemrum indløb to anmeldelser om kartofler på kørebanen på Storebæltsbroen i både vestlig og østlig retning.

Det fik politiet til at undersøge, hvorvidt der var tale om en bevidst handling, eller om det reelt set var et uheld.

I den forbindelse søgte politiet vidner, og skred altså efterfølgende til en anholdelse af den 57-årige mand.

Han sidder i skrivende stund altså i grundlovsforhør, hvor anklagemyndigheden har læst sigtelsen op.

Tidligere teori

Tidligere udtalte vagtchef Kenneth Taanquist til Jyllands-Posten, at de arbejdede ud fra to teorier.

- Enten er det et uheld, eller også er det gjort bevidst. Det er lidt påfaldende, at det sker i begge retninger. Vi taler om et læs kartofler over næsten en kilometer. Det ser ud, som om det er læsset af, sagde vagtchefen til mediet.

Nu er de altså gået skridtet videre med en anholdelse og en sigtelse af en 57-årig chauffør, de tidligere bragte til standsning og afhørte i Korsør.

