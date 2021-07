Politiet: Kidnappet mand blev fastspændt og udsat for grov vold

Den kidnappede var efterlyst i over to uger

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet):Tre mænd på henholdsvis 24, 24 og 25 år bliver lige nu fremstillet i et grundlovsforhør i en grov kidnapningssag. Trioen blev under massiv politibevogtning eskorteret ind i rettens største lokale, der er afskærmet med en skudsikker glasvæg.

To af mændene var iført Kriminalforsorgens blå sweatshirts, mens den tredje havde en blå træningsdragt på. De smilede til hinanden og småsludrede med deres forsvarer, før grundlovsforhøret gik i gang.

De er sigtet for - sammen med flere uidentificerede medgerningsmænd - at have planlagt og tilrettelagt en kidnapning, hvor offeret 7. juli blev frihedsberøvet i Brønshøj og derefter fragtet til Midtsjælland.

Her var han ifølge politiet fastspændt i hele perioden og blev udsat for grov vold, mens de krævede et større beløb for at udlevere ham.

Pengene blev aldrig betalt, da politiet torsdag lokaliserede offeret på en landejendom på Midtsjælland.

De tre mænd nægter sig skyldige. De er omfattet af et navneforbud, der forhindrer Ekstra Bladet i at beskrive dem nærmere.

På trods af protester fra pressen valgte dommeren at lukke dørene til grundlovsforhøret.

Ekstra Bladet erfarer, at sagen er et opgør i det kriminelle miljø, hvor kidnapperne angiveligt har mistænkt offeret for at have snydt i en narkosag. Ifølge oplysningerne er der blevet optaget en video i forbindelse med kidnapningen.

Opdateres ...