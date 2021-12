Politiet købte kokain for at afsløre 'hvide bude'

24-årigt bandemedlem, der blev forsøgt likvideret af Loyal To Familia, er blandt syv tiltalte i en stor kokainsag. Tre LTF´ere er hver idømt 14 års fængsel for drabsforsøget

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Følg er Loyal to Familia

For at skaffe beviser mod en gruppe 'hvide bude' fra bande-miljøet bestilte politifolk under dække leverancer af kokain på en af otte 'salgstelefoner', som pusherne benyttede til kontakten med kunderne.