Politiet kom i vejen i narkosag

Tre mænd, hvoraf i hvert fald to sættes i forbindelse med NNV-banden, blev fredag varetægtsfængslet i en sag om kokain i større mængde.

Alle tre har anden etnisk baggrund. Trioen er henholdsvis 20, 27 og 28 år gamle. Det vides ikke, hvordan de forholder sig til sigtelsen.

Af sigtelsen fremgår det, at knap 1,2 kilo kokain blev opbevaret i et rørrum i en kældergang i en ejendom i Hellerup. Ud over kokain lå der også 190 gram hash i gemmestedet, lyder det i sigtelsen.

Politiet vurderer, at både hash og kokain skulle sælges videre. Men politiet havde fået færten af den gemte narkotika, som man derfor udskiftede med såkaldt fyldstof i begyndelsen af april.

Trioen blev anholdt 21. april. Hvorfor politiet ventede med at anholde dem, fremgår ikke af sigtelsen.

Alle tre blev ved fredagens grundlovsforhør varetægtsfængslet i foreløbigt 24 dage.

