Politiet: Konflikt mellem Hells Angels og LTF

Der er en verserende voldelig konflikt mellem den forbudte bande LTF og Hells Angels, hvor der anvendes skydevåben, eksplosivstoffer og brandstiftelse.

Det fremgår af et nyt konfliktnotat, der er udarbejdet 27. august af National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK. Det er dagen efter, at en 30-årig Hells Angels-rocker blev dræbt med adskillige skud på Christiania lørdag først på aftenen ud for bygningen Stjerneskibet.

I konfliktnotatet fremgår det, at konflikten inden for de seneste tre måneder har givet sig udslag i mindst én hændelse, der kan karakteriseres som voldelig, og som havde et voldeligt præg, der som minimum kan karakteriseres som kvalificeret vold.

Det fremgår ligeledes, at NSK vurderer, at Hells Angels MC har stået bag en eller flere voldelige hændelser rettet mod LTF, og at LTF tilsvarende har stået bag voldelige hændelser rettet mod Hells Angels som led i en konflikt mellem de to grupperinger.

Det fremgår af konfliktvurderingen, at NSK på denne baggrund vurderer, at der aktuelt består en risiko for yderligere lignende voldelige hændelser.

En konfliktvurdering er til brug for behandling af sager om prøveløsladelse eller udgang i Kriminalforsorgens regi.

Og NSK vurderer, at der på baggrund af den aktuelle situation er grundlag for, at politiet kan udtale sig imod prøveløsladelse eller udgang for personer med stærk tilknytning til LTF Loyal to Familia BGP og Hells Angels MC.

Den 30-årige HA-rocker, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger har boet på Christiania den seneste halvanden måned, blev likvideret foran 'Stjerneskibet' af mindst to uidentificerede maskerede mænd, som flygtede fra stedet på elcykler.

Yderligere fire personer blev såret af skuddene.

Søndag blev en 18-årig mand fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet for drab og drabsforsøg.

