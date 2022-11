Politiet leder efter kæmpe-bomber

Mandag går forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, EOD, i gang med at søge efter bomber ved Sønderborg.

Det sker efter, at nogle historieinteresserede fandt to bomber fra 2. verdenskrig 29. oktober i samme område.

Det oplyser Syd og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

80 år i mulden

De to 500 kilos bomber stammer fra et britisk fly af typen 'Halifax', der styrtede ned i området under krigen, og har derfor ligget i den sønderjyske muld i omkring 80 år.

'Bomberne udgør ikke en fare. De har ligget der længe og eksploderer ikke bare uden videre', siger operativ befalingsmand Bo Zidek fra EOD.

'Vi indsætter flere medarbejdere fra mandag for hurtigst muligt at få afklaret, om der skulle være flere bomber i området. Det skal vi være sikre på, før vi kan foretage en kontrolleret sprængning af de to bomber, der er fundet. Området er på knap fem hektar, så det er en tidskrævende opgave', forklarer major Peter Jegsen fra EOD i pressemeddelelsen.

Området er fortsat afspærret, og politiet opfordrer borgerne til at holde sig væk.