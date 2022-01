Politiet leder stadig efter 19-årig mand fra Skagen

Torsdag 27. januar 2022 klokken 18.40 blev en 19-årig mand fra Skagen meldt savnet til Nordjyllands Politi.

Politiet har siden ledt efter den unge mand, som fredag formiddag ikke er blevet fundet.

'Desværre har vores eftersøgningsindsats fortsat ikke båret frugt fredag formiddag. Vi leder stadig efter den 19-årige mand i Skagen med hunde og helikopter', oplyser politikommissær Lars Jensen, Frederikshavn Politistation, i en pressemeddelelse fredag middag.

Politiet beder om, at man ringer 114, hvis man mener at have set den savnede eller har viden om, hvor han kan være.

'Skagen-området er lige nu vores bedste udgangspunkt for eftersøgningen i forhold til de informationer, vi har. Men vi vil gerne bede folk om at holde øjne og ører åbne bredt i Nordjylland. Vi kan ikke udelukke, at savnede også kan være andre steder end i Skagen', oplyser politikommissæren yderligere.

Familien er bekymret for den 19-åriges sindstilstand.

Den 19-årige savnede mand beskrives som følger:

Mand

180-190 cm høj

Almindelig til spinkel af bygning

Har halvlangt hår

Iført sorte Adidas-sko, sort skijakke af mærket North Face og mørke bukser