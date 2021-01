Politiet ledte efter voldsmand: Fandt krysantemum-bomber

De fleste plejer at træde ind i et nyt år på fredelig og social vis, men en 24-årig mand fra Korsør ville det anderledes.

Nytårsnat blev politiet således kaldt til en adresse i Skælskør, hvor den den 24-årige mand havde overfaldet tre tilfældige unge mennesker med knytnæveslag.

Det fremgår af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis samlede døgnrapport for juledagene.

Flere sigtelser

Den 24-årige havde dog forladt gerningsstedet, da politiet nåede frem, men ved hjælp af et godt signalement kunne politiet finde frem til manden umiddelbart efter.

Herfra var det dog ikke kun volden, den 24-årige blev sigtet for.

Da politiet fandt ham to timer inde i det nye år, virkede han fuld, og da han blev anholdt ved sin bil, blev han også sigtet for spirituskørsel. Manden havde heller ikke noget kørekort, hvilket også resulterede i en sigtelse.

Mest alvorligt var det imidlertid, at politiet fandt to krysantemum-bomber i bagagerummet i mandens bil. Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste måtte tilkaldes, og en sigtelse for overtrædelse af fyrværkeriloven blev føjet til listen over sigtelser mod den 24-årige mand.

Krysantemum-bomber kan være voldsomme og livsfarlige og må derfor kun affyres af fagfolk.

Besynderligt

Fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politi lyder det, at de tre unge, der blev overfaldet, slap med knubs:

- Men den her slags sager tager vi meget alvorligt, siger Palle Hansen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet kender ikke i forvejen til den 24-årige, og det er også uklart, hvorfor han valgte at begynde 2021, som han gjorde.

- Det er en besynderlig adfærd, lyder det.

Den 24-årige blev løsladt tidligt om morgenen 1. januar, men er altså fortsat sigtet for en lang række forhold.