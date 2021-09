Politiet løslader seks mænd i sag om knivstikkeri i Odense

Gerningsmanden bag et knivstikkeri fredag i Odense-bydelen Vollsmose er fortsat på fri fod. Det er status lørdag formiddag.

Ved overfaldet blev en ung mand ramt af knivstik i det ene lår og den ene hånd. Efterfølgende blev seks personer anholdt.

Men de er alle blevet løsladt igen. Løsladelserne fandt sted natten til lørdag, oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

Politikredsen har tidligere fortalt på Twitter, at de seks personer blev anholdt for at 'genskabe roen' i Vollsmose, da der opstod uro i området i kølvandet på knivstikkeriet.

Knivstikkeriet er efter politiets opfattelse ikke et tilfældigt overfald, men menes at være et led i en igangværende konflikt i Odense.

- Hændelsen skønnes at udspringe af en i forvejen kørende konflikt mellem fraktioner i Vollsmose, lød det fra politiet fredag aften på Twitter.

Overfaldet fandt sted i Lærkeparken i Vollsmose sidst på eftermiddagen fredag.

Også sidste weekend måtte politiet rykke ud til et knivstikkeri i Vollsmose.

Her blev en 30-årig mand overfaldet med en kniv. Han blev stukket i brystet og ramt i lungen, men slap fra episoden med livet i behold.

En 16-årig dreng blev sigtet for knivstikkeriet og mandag varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.