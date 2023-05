Politiet: Luk døre og vinduer

Politi og brandvæsen er rykket ud til en adresse i byen Østrup i forbindelse med en større brand.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Thomas Hartmann, der er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, uddyber over for Ekstra Bladet, at det er en gård, der er ved at brænde ned.

- Det er en privat ejendom, hvor der er tre lejemål. Alle beboere er ude, og der er ikke nogen tilskadekomne. Men næsten hele gården er brændt ned, siger Thomas Hartmann.

Beboere på Holmevej opfordres af politiet til at lukke for døre og vinduer samt slukke for ventilationsanlæg på grund af kraftig røg.

Thomas Hartmann har dog ingen mistanke om, at røgen er mere farlig end almindelig røg.

Heller ingen dyr har lidt overlast i forbindelse med branden.

Politiet har ikke nogen ide om, hvad der har forårsaget branden endnu, fortæller Thomas Hartmann.