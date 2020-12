Politiet lukker MC-fest og deler bøder ud

Midt- og Vestjyllands Politi meddeler søndag aften på Twitter, at de har lukket en fest hos en MC-klub i Ejstrupholm, hvor der var 24 deltagere

Anden del af nedlukningen af Danmark har efterhånden varet nogle uger, men det får ikke alle til at stoppe med at feste.

Lørdag aften skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter, at de har stoppet endnu en fest, hvor der var alt for mange deltagere.

Denne gang var der tale om en fest hos en MC-klub i byen Ejstrupholm, der ligger tæt på Brande, hvor der var 24 deltagere til stede ved festen.

Alle deltagere ved festen er blevet sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet, der lige nu lyder på 10 personer.

- De erkender alle, at de har været på stedet, men de mener, at det var en privat fest. Det kan det dog på ingen måder være, når det er i et klublokale, siger vagtchefen i Midt- og Vestjyllands Politi Simon Skelkjær til Ritzau.

Deltagerne er i alderen 20-55 år. De kommer ifølge vagtchefen fra 'det meste af Jylland' - dog primært fra Midtjylland og Sydøstjylland.

Det var en anmelder, som fik politiet på sporet af den ulovlige fest, og politiet kunne sigte de 24 personer uden stort postyr.

- Det forløb stille og roligt, siger Simon Skelkjær.

De 24 festglade personer kan se frem til at få en bøde på 2500 hver. Derudover kan en enkelt af deltagerne se frem til at få en bøde på 10.000 kroner, da han er sigtet som værende arrangør af festen.