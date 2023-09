Politiet lukker tre HA-rockerborge midlertidigt

Københavns Politi har mandag besluttet at forbyde al ophold på tre adresser, der er kendt som tilholdssteder for Hells Angels. Forbuddet varer i 14 dage

De næste 14 dage er det slut med at gøre ophold på tre Hells Angels-rockerborge i København.

Det har Københavns Politi netop meldt ud i en pressemeddelelse.

Lukningen af de tre steder på henholdsvis, Svanevej 5 på Nørrebro, Siljangade 10 på Amager og Tømmerup Stationsvej 8B i Kastrup, sker i et forsøg på at lægge en dæmper bandekonflikten mellem Hells Angels og LTF.

Samtidig sker det i et forsøg på at skabe tryghed for borgerne i områderne.

- De meget voldsomme hændelser, vi har været vidne til, er helt uacceptable. Borgerne skal kunne være trygge i deres nabolag og i resten af politikredsen, og vi tager nu et af de helt tunge værktøjer i brug for at lægge maksimalt pres på grupperingerne og for at forebygge flere voldelige angreb, siger politidirektør Anne Tønnes.

Annonce:

Forbuddet sker i overenstemmelse med den såkaldte rockerlov, der gør det muligt at forbyde ophold på bestemte adresser. Lukningerne betyder, at det i perioden fra 11. september 2023 kl. 19 til foreløbig 25. september kl. 19 er forbudt at opholde sig på de tre adresser.

Voldsom eksplosion

Konflikten mellem LTF og Hells Angels nåede sit forløbige klimaks lørdag, hvor der skete en eksplosion ved Hells Angels' klubhus på Svanevej på Nørrebro.

Her fik politiet en anmeldelse klokken 5.30, og efterfølgende har politiet meldt ud, at det efterforskes som en bevidst handling og som et led i konflikten.

Borgere har beskrevet det som 'øredøvende brag'. Læs mere her.

26. august blev et 30-årigt prøvemedlem i Hells Angels' Copenhagen Chapter likvideret af adskillige skud på fristaden Christiania kort efter klokken 19.25. Fire andre blev såret af skud, heraf én alvorligt.

For to uger siden udarbejdede politiet et såkaldt konfliktnotat, hvori det er beskrevet, at politiet mener, at der er tale om en konflikt mellem den forbudte bande Loyal To Familia (LTF) og Hells Angels.

Både Hells Angels og LTF har nogle hemmelige krigsregler, som de lever efter - dem kan du læse om her.