Politiet måtte køre uheldig tyv på skadestuen

Politiet modtog natten til lørdag en anmeldelse om, at en person havde forsøgt at begå indbrud i Superbrugsen i et indkøbscenter tæt ved Aarhus.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Tyven havde forsøgt at skaffe sig adgang til Superbrugsen gennem et bibliotek i et indkøbscenter i Tranbjerg ved at knuse en rude, men havde undervejs skåret sig meget voldsomt på nogle glasskår.

Betjentene fandt efterfølgende frem til mandens bopæl og fik ham anholdt. Dog kunne de konstatere, at mandens skader var så voldsomme, at han måtte en tur på skadestuen.

- Han erkendte indbruddet, og så konstaterede vi, at hans sår var så grimme, at vi måtte køre ham på skadestuen. Han havde to sår, der skulle syes, og det har formentlig blødt en del, siger Stig Heidemann, vagtchef ved Østjyllands Politi til Aarhus Stiftstidende.

Der var tale om en 38-årig mand, og det var ikke lykkedes ham at få noget med fra indbruddet, skriver Aarhus Stiftstidende.