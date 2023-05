Politiet: Mand krænkede flere kvinder på få timer

Hele tre kvinder blev lørdag formiddag formentlig krænket af den samme mand i Køge og i Hårlev på Stevns.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Politiet fik således tre anmeldelser fra tre forskellige kvinder.

Den første anmeldelse tikkede ind klokken 9.26. Her var en 66-årig kvinde fra Stubbekøbing netop ankommet med toget til Køge Nord Station, hvor hun blev forulempet af en onanerende mand.

Han fulgte kortvarigt efter hende, skriver politiet, der betragtede anmeldelsen som en sag om blufærdighedskrænkelse.

Blev befølt på bagdelen

Kort tid senere indløb en anden anmeldelse fra en 37-årig kvinde fra Karise. Hun beskrev, at hun omkring klokken 10.30 var blevet omfavnet voldsomt af en fremmed mand, da hun forlod en hal på Industrivej i Hårlev.

Hun råbte op og slap fri af mandens tag uden at komme til skade.

Den sidste anmeldelse kom lørdag eftermiddag. En 17-årig kvinde fra Nakskov anmeldte, at hun kort efter ankomsten til Køge Nord Station klokken 8.40 samme morgen var blevet befølt på bagdelen af en fremmed mand, mens hun var på vej op ad trapperne på stationen.

Politiet fattede mistænke om, at der var tale om samme gerningsmand, og de fik identificeret ham som værende en 20-årig mand fra Faxe Kommune.

Han blev samme eftermiddag anholdt på den institution, han opholdt sig på, og blev sigtet for to tilfælde af blufærdighedskrænkelse over for kvinderne på Køge Nord-station samt for vold mod kvinden i Hårlev.

Den 20-årige blev efterfølgende løsladt, men er fortsat sigtet i sagerne.