Politiet: Mand ville kvæle 19-årig kvinde

RETTEN I ESBJERG (Ekstra Bladet): Hvorvidt der var tale om jalousi, et skænderi der udviklede sig eller noget helt tredje står fortsat hen i det uvisse, efter at en 22-årig mand fra Kolding-området onsdag blev fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for forsøg på manddrab mod en 19-årig kvinde.

Den 22-årige mand blev anholdt tirsdag aften på en adresse i Vejen, cirka 25 kilometer vest for Kolding, og da han onsdag ved 13-tiden blev fulgt ind i retslokalet af to betjente nær havnen i Esbjerg, lignede han ikke én, der havde sovet mange timer den forudgående nat.

I hvidt hospitalslignende tøj fra top til tå med påskriften 'Syddanske Vaskerier' på det ene lår satte den unge mand med fuldskæg, kort, mørkblondt hår og store, synlige tatoveringer på arm, bryst, hals og nakke sig roligt ned og lyttede til dommer Ole Petersens indledende bemærkninger om, at han som sigtet ikke havde pligt til at udtale sig.

Hvorvidt den 22-årige mand alligevel valgte at svare på spørgsmål, ved kun dommeren og de øvrige tilstedeværende ved retsmødet, idet en begæring om dørlukning fra anklager Stine Andersen grundet sagens tidlige stadie efterforskningsmæssigt blev fulgt af dommer Ole Petersen.

Kvindes tilstand ukendt

Således hjalp Ekstra Bladets protest, blandt andet med afsæt i princippet om offentlighed i retsplejen, end ikke en dør på klem, men inden medier og øvrige tilhørere blev bedt om at forlade lokalet, læste anklager Stine Andersen sigtelsen mod den 22-årige op.

Syd- og Sønderjyllands Politi var massivt til stede ved adressen i Vejen tirsdag aften, efter at de havde modtaget et alarmopkald, og de første efterforskningsmæssige skridt har ført til sigtelsen for drabsforsøg, subsidiært legemsangreb af særlig grov karakter mod den 19-årige kvinde, hvis tilstand det ikke har været muligt at få oplysninger om efterfølgende.

Den 22-årige mand nægter sig skyldig, men det ændrede ikke ved, at han i forlængelse af det cirka to timer lange grundlovsforhør blev varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, mens politiet samtidig får mere tid til at efterforske sagen yderligere. Den sigtede kærede ikke sin fængsling til landsretten.

'Jeg er nødt til at slå dig ihjel'

Det voldelige - og for kvinden - livsfarlige overfald skete ifølge sigtelsen i tidsrummet mellem klokken 14 og 18.40 tirsdag eftermiddag. Den 22-årige mand holdt en kniv for halsen af den 19-årige kvinde, mens han skulle have råbt 'jeg er nødt til at slå dig ihjel - eller noget lignende', som det fremgik af anklager Stine Andersens fremlægning af politiets foreløbige materiale.

Kvinden blev både bidt og slået adskillige gange i ansigtet i form af lussinger, fik slået sit hoved ind i en væg flere gange, blev slået med skæftet fra en kniv og, ikke mindst, udsat for kvælergreb omkring sin hals i to omgange. Den ene af gangene så brutalt, at hun besvimede efterfølgende.

Efter at have hørt sigtelsen blev dørene som nævnt lukket for medier og offentlighed, og det var derfor ikke muligt at få et indblik i relationen mellem gerningsmand og offer, viden om et muligt motiv og andre omstændigheder ved det frygtelige overfald, som politiet vurderer som drabsforsøg.