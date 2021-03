Politiet mangler overblik over ulovlige peberspray

Siden 1. februar har politiet opfordret til, at man afleverede sin peberspray på en af landets politistationer. Det skyldes, at det siden har været ulovligt for de fleste at være i besiddelse af en.

Der er indtil videre blevet indleveret 675, fortæller Morten Kring Dahl fra National Kriminaltekniske Center, som står for indsamlingen. Men hvor mange der stadig er ude i landet, ved politiet ikke.

Mangler et overblik

675 indleverede pebersprays. Er I tilfredse?

Det er glædeligt, at vi har fået så mange, men eftersom der ikke findes et register fra dengang, det var lovligt, så ved vi ikke, hvor mange der mangler.

Har I overvejet at spørge forhandlerne, hvor mange de har solgt de seneste par år, så I har et tal at forholde jer til?

- Det har vi ikke endnu, for vi tror ikke, at det er nogle tal, de har, men vi overvejer at gøre det op mod afslutningen af den her overgangsperiode, siger Morten Dahl.

Frygter I ikke, at det er de lovlydige borgere, der kommer og afleverer, imens dem med mindre reelle hensigter beholder deres peberspray?

- Det kan man godt frygte, men vi håber selvfølgelig bare, at dem, der ligger inde med en peberspray, kommer og afleverer den.

Nu er denne ulovlig

Havde ikke den ønskede effekt

De sidste to år har det været lovligt at have en af de små spray til selvforsvar, men de endte oftere i kriminelle hænder. Ifølge Justitsministeriet, så indgik peberspray i 1660 fældende afgørelser i 2019. Samme år havde politiet kun kendskab til ni tilfælde, hvor peberspray blev brugt til selvforsvar.

Overgangsperioden løber indtil 31. marts. Hvis man er i besiddelse af én, koster det typisk en bøde på 3000 kroner. Under særlige omstændigheder kan man godt få tilladelse til at have en spray, eksempelvis hvis man er udsat for stalking.