Politiet massivt til stede: Anmeldelser om eksplosioner

Politi og redningsmandskab er tidligt lørdag morgen massivt til stede i området omkring Ørnevej og Svanevej nær Nørrebro Station i Københavns Nordvestkvarter.

Her undersøger de anmeldelser om mulige eksplosioner. Anmeldelserne indløb kort efter 5.30.

Det bekræfter vagtchef hos Københavns Politi Espen Godiksen over for Ekstra Bladet.

- Vi er ude til nogle høje brag/eksplosioner, og dem er vi ved at finde ud af hvor har hjemme henne.

Vagtchefen bekræfter over for Ekstra Bladet, at de er til stede ved Hells Angels' klubhus på Svanevej. Kort ført klokken syv oplyser han desuden, at der ikke for nuværende er meldinger om tilskadekomne.

Foto: Jonathan Damslund

Man har i forbindelse med politiets arbejde afspærret et større område.

Ritzau skriver, at også politiets kemiske beredskab er på stedet.

Der er blandt andet afspærret fra Nørrebros Station ned til krydset Frederiksborgvej/Vibevej, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

Foto: Jonathan Damslund

Foto: Ekstra Bladet

