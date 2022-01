Politiet rykkede tirsdag talstærkt ud til en ejendom på Fangelvej 20 mellem Fangel og Bellingebro på baggrund af en henvendelse fra norsk politi.

Det berettede Fyens Stiftstidende.

- Vi er i gang med at ransage adressen på foranledning af norsk politi. Jeg har ikke yderligere kommentarer, sagde vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland til mediet.

Søgte i drivhuse

Ifølge Fyens Stiftstidende var politiet til stede ved ejendommen med adskillige patruljer, biler og hunde.

Her så de ud til at søge efter noget i drivhusene på grunden. Også flere norske medier skrev om aktionen, herunder VG og TV 2 Norge.

Ekstra Bladets mand på stedet oplyser, at det er et nedlagt gartneri, politiet rykkede ud til tidligere på eftermiddagen.

- Det er stort, men ser ud til at være i forfald. Nede bagerst på grunden er der noget, der ligner nyere væksthuse, og de ser ikke lige så forladte ud, fortæller han.

En masse køretøjer befinder sig desuden på grunden.

- Her står en stor, luksuriøs Mercedes, en stor firhjulstrækker og en leaset varebil, fortæller Ekstra Bladets udsendte.

Nabo: Voldsom aktivitet

Ekstra Bladet har desuden talt med den nærmeste nabo til gartneriet. Han fortæller, at der har været 'voldsom aktivitet' på grunden henover weekenden.

- Mindst to ukendte mænd har gået rundt og lagt nogle ting over i en container, fortæller naboen og tilføjer, at han ikke ved, hvilke 'ting' der kan være tale om.

Han kender desuden beboeren i ejendommen og beskriver ham som 'en høflig ung mand'.