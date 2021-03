Politiet massivt til stede i park

Søndag formiddag er politiet massivt til stede i Salamanderparken i Viby.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

'Vi er pt. massivt til stede i Salamanderparken i Viby. Indtil videre er der ikke yderligere oplysninger omkring sagen. Nærmere følger,' skriver de.

Vagtchef ved Østjyllands Politi Chris Mose oplyser over for Ekstra Bladet, at han ikke kan fortælle, hvad sagen drejer sig om.

- Men vi er ikke helt oppe i den store kategori, siger Chris Mose.

Der er altså ikke tale om, at politiet er til stede i forbindelse med drab eller lignende, bekræfter vagtchefen.

