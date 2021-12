Politiet massivt til stede: Mand fløjet væk i helikopter

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi er mandag aften rykket ud til en anmeldelse om et knivstikkeri i Vordingborg.

De er talstærkt til stede i området omkring Algade. Det bekræfter politiets vagtchef over for Ekstra Bladet.

- Det er korrekt. Vi har fået en anmeldelse om, at en manden er blevet stukket med en kniv. Det er vi i gang med at undersøge. Vi har kortvarigt afspærret området - også for at gøre plads til helikopteren, siger vagtchefen, der kan oplyse, at helikopteren er lettet igen.

Politiet kan endnu ikke sige med sikkerhed, om manden er blevet stukket med en kniv.

- Vi skal finde ud af, hvad der er sket, siger vagtchefen.

Politiet kan endnu ikke sige noget om den forurettedes tilstand.

Anmeldelsen om knivstikkeriet tikkede ind klokken 19.04. Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe de forventer at være i området.

Foto: Per Rasmussen

Foto: Per Rasmussen

Opdateres ...