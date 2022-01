Krimi Opdateret: ... 13. jan. 2022 kl. 11:18

Politiet massivt til stede på Frederiksberg

Københavns Politi er rykket talstærkt ud til et område i Frederiksberg, efter der var set to personer med skydevåben, som viste sig at være plastikvåben