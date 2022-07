Politiet massivt til stede: Skyderi på Christiania

Søndag eftermiddag er Københavns Politi massivt til stede på Christiania efter der klokken 16.51 indløb anmeldelser om skyderi på Pusher Street.

Det bekræfter vagtchef hos Københavns Politi Espen Godiksen over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en anmeldelse om skyderi. Jeg kan sige, at vi har spærret af på Pusher Street og omkring Den Grå Hal, siger han.

Klokken 19.15 oplyser politikredsen på Twitter, at de har konstateret, at der er affyret tre skud. Afspærringen forventes hævet inden for den nærmeste fremtid. Vagtchefen oplyste tidligere på aftenen til Ekstra Bladet, at der ikke er foretaget nogen anholdelser.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Der er ikke konstateret nogen ramte.

Politiet opfordrer vidner til episoden at kontakte dem på 114.

Vagtchefen fortalte tidligere på dagen, at der søndag klokken 18 er søndagskoncert på Nemoland. Han bragte derfor en opfordring til dem, der skal afsted:

- Skal man derud, anbefaler vi, at man følger politiets anbefalinger, og at man søger andre veje.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

