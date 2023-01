Politiet massivt til stede: Undersøger 'mistænkeligt forhold'

Københavns Politi er rykket ud til Nordre Fasanvej 17 ved Fasanvej-metrostation for at undersøge et 'mistænkeligt forhold'.

Her går flere betjente rundt med våben, hvilket man kan se i videoen i toppen af artiklen.

Det bekræfter politikredsen over for Ekstra Bladet.

- Vi tager ingen chancer, når vi får en anmeldelse om skydevåben. Det kan se voldsomt ud, fortæller vagtchef Henrik Brix.

Dog har politiet ikke truffet nogen endnu, og derfor er roen intakt, understreger han.

- Vi har udfordringer med aflåste lokaliteter, som vi skal have adgang til.

Derfor vil politiet være til stede ved adressen en rum tid endnu.

Politiet fik anmeldelsen klokken 19.23.

Ekstra Bladet følger sagen ...