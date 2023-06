Politiet massivt til stede: Undersøger personfarlig kriminalitet

Politiet er tirsdag eftermiddag rykket ud til Ådalsparken i Hørsholm, hvor de foretager en 'personfarlig undersøgelse'.

Det bekræfter vagtchef ved Nordsjællands Politi Henrik Thelin over for Ekstra Bladet.

- Vi er derude for at danne os et overblik og for at finde ud af, hvilken retning vores efterforskning skal gå, fortæller han.

Foto: Kenneth Meyer

Vagtchefen vil ikke komme nærmere ind på, hvad der er sket. Han fortæller dog, at både hundepatruljer, efterforskere og teknikere er på plads ved Ådalsparken.

Ingen personer skulle være kommet til skade, lyder det.

Anmeldelsen kom 14.31.

Foto: Kenneth Meyer

Opdateres ...