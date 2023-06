Politiet massivt til stede ved Amager Strandpark

Der er meldinger om knivstikkeri i forbindelse med et sammenstød mellem 'to grupperinger', og Københavns politi efterforsker mandag aften hændelsen

Politiet er mandag aften massivt til stede ved Amager Strandpark, hvor dét, de betegner som 'to grupperinger', har mødtes.

Vagtchef fra Københavns Politi Stefan Ladeby fortæller, at der har været et knivstikkeri.

- Vi er fremme med passende styrker derude. Lige på nuværende tidspunkt kan jeg ikke sige noget om antallet af mennesker i de to grupperinger, siger han og fortsætter:

- Men vi efterforsker derude nu.

Af samme grund er flere veje i området afspærret. Vagtchefen oplyser til Ritzau, at der er to ofre, der er bragt til Rigshospitalet. Han kan hverken be- eller afkræfte, at de to er stukket med kniv.

Flere veje er afspærret mandag aften. Foto: Kenneth Meyer

Afhører vidner

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at en såret person er båret ind i en ambulance. Han bliver behandlet på stedet.

Det kører også en håndfuld salatfade rundt derude, som patruljerer langs Amager Strandvej. Politiet er ved at afhøre vidner til episoden.

Ekstra Bladet har spurgt vagtchefen, om politiet efterforsker andre steder i København end dér, hvor hændelsen fandt sted.

Til spørgsmålet er svaret ’ingen kommentarer’.

Politiet er i gang med at efterforske ved Amager Strandpark efter et knivstikkeri. Foto: Ekstra Bladet.

