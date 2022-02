Politiet med bøn: Gem jeres overvågning og festbilleder

I forbindelse med efterlysningen af den 22-årige Mia Skadhauge Stevn går politiet nu ud med en opfordring til alle, der måtte have video eller billeder fra området omkring Jomfru Ane Gade og Vesterbro i Aalborg natten til søndag.

Politiet er særligt interesseret i overvågning fra området i tidsrummet 3 til 10 søndag 6. februar.

Derudover opfordrer politiet personer, som har festet i Jomfru Ane Gade samme nat, til at se deres billeder igennem:

- Hvis man har taget festbilleder særligt nede omkring enden af Jomfru Ane Gade og gaden Ved Stranden søndag morgen fra kl. 5 og frem til 6, så er vi særdeles interesseret i at se dem - de kan rumme informationer af væsentligt betydning for efterforskningen, siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi Frank Olsen.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i festgaden søndag. Politiet frygter, at hun kan være blevet offer for en forbrydelse, og i den forbindelse efterlyser politiet en mørk bil.

- Vi ved, at hun blev samlet op af bilen klokken 6.09 ude foran supermarkedet Netto på Vesterbro. Den mørke bil kører mod syd ad Vesterbro, men derefter ved vi på nuværende tidspunkt ikke, hvor bilen fortsætter hen.

- Derfor er vi meget interesseret i, at alle, der har videomateriale i deres bil, hjem eller andre steder og bor i Aalborg Kommune, straks sørger for at få det sikret, siger Frank Olsen.

Politiet har i forbindelse sendt dette billede ud af den 22-årige. Sådan så hun ud den aften, hun forsvandt. Politifoto

Alle oplysninger i sagen skal gå til politiet på telefon 114.



- Jeg vil gerne understrege, at jeg opfordrer alle med oplysninger at kontakte os. Ring heller en gang for meget end en for lidt. Vi skal nok sortere i henvendelserne, lyder appellen fra vicepolitiinspektøren til offentligheden.

