Politiet med klar vinteropfordring

En ulykke på Esbjergmotorvejen mandag får nu politiet til at komme med en klar opfordring

Det kan få store konsekvenser for både dig selv og for andre, hvis du ikke fjerner sne og is fra din bil, inden du begiver dig ud på vejene.

Mandag var uheldet nemlig ude på Esbjergmotorvejen.

Her 'tabte' en lastbil nemlig en stor isflage ned på en bil, der kørte bagved lastbilchaufføren, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Isflagen smadrede ruden på den bagvedkørende bil, og bilens fører har fået snitsår i ansigtet som følge af ulykken.

Lastbilchaufføren risikerer nu at få en betinget frakendelse af sit kørekort, og politiet kommer derfor også med en klar opfordring.

'Husk nu at fjerne is og sne fra dit køretøj!'

Se billederne af bilen herunder i tweetet ...