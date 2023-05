Politiet med opfordring til elever: Gør det ikke!

Blandt skoleelever florerer der i øjeblikket en video med seksuelt krænkende indhold.

Det er på skoler i Aabenraa Kommune, at videoen er blevet sendt rundt. I videoen optræder to elever.

Og nu kommer Syd- og Sønderjyllands Politi med en alvorlig opsang til børnene: Slet den straks, og lad være med at dele den.

Det er nemlig både ulovligt at besidde og dele en sådan video, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Videoen er blevet delt via Snapchat, hvor en gruppe børn mellem 13 og 15 år har fået adgang til den.

Og selvom de er under den kriminelle lavalder og ikke kan straffes for det, beder politiet alle, der er i besiddelse af videoen, om at slette den.

'Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer til, at man straks stopper med at dele videoen og sletter den, hvis man har modtaget den. Forældre opfordres til at tale med børn og unge om digital adfærd og sørge for, at videoen bliver slettet,' lyder det i pressemeddelelsen.

