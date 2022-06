Politiet melder ud

Oslos gader skulle lørdag være fyldt med glade mennesker, der hyldede mangfoldigheden ved den store parade til Oslo Pride, men det er der nu sat en stopper for efter et fatalt skudangreb mod to barer i Oslo natten til lørdag.

Her åbnede en gerningsmand ild mod barerne 'Per på hjørnet' og 'London Pub' i Oslo Centrum, hvoraf det sidste sted er kendt for at være samlingssted for homoseksuelle.

To personer blev dræbt, ti personer er alvorlig skadet, og elleve er lettere tilskadekomne. Ingen har dog længere livstruende skader, ifølge politiet.

På en pressekonference lørdag morgen oplyste anklager Christian Hatlo fra politiet i Oslo, at de har anholdt en 42-årig norsk statsborger, der oprindeligt er fra Iran.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det er muligt, at der er tale om en hadforbrydelse ifølge norsk politi. Foto: Javad Parsa/Ritzau Scanpix

Han blev anholdt klokken 01.20 i nærheden er gerningsstedet og er foreløbigt sigtet for drab, drabsforsøg og terrorhandling. Politiet har store dele af hændelsen på video.

Den sigtede blev anholdt har endnu ikke afgivet forklaring til politiet og har sagt, at han vil snakke med sin forsvarer først.

På pressemødet oplyste politiet dog, at de blandt andet arbejder med en teori om, at der ligger en hadforbrydelse bag angrebet. P.t. primært på grund af gerningsstedet. Det er det, der ligger bag politiets anbefaling af, at Oslo Pride blev aflyst, hvilket arrangørerne har fulgt.

Manden er tidligere kendt af politiet, og det kom også frem på pressemødet, at han har været i søgelyset hos Politiets Sikkerhedstjeneste (PST). Det er dog endnu ikke oplyst for hvad.

De skriver på Twitter, at de er orienteret om skudepisoden.

Ud fra det, som politiet ved nu, er der ingen grund til at tro, at der er medgerningsmænd til selve skudepioden.

- Det bliver vigtigt videre frem at afklare eventuelle medhjælpere, eller om det er andre som planlægger noget nyt, sagde politiet på pressemødet.