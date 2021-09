Et hold formodede narko-gangstere vidste ikke, at det store parti kokain var opsnappet i Tyskland, så politiet lagde en fælde for dem ved en virksomhed i Danmark

Et hold formodede narko-gangstere var klar til at true personalet i en virksomhed i Hedehusene med våben og binde de ansatte med strips for at få adgang til en container, der var kommet fra Bremerhaven i Tyskland med gods til firmaet.