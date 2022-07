Politiet: Nu ophører de

Politiet i Aarhus og i Odense ophæver de visitationszoner, de indførte i sommer for at lægge en dæmper på bandekonflikter

Mens politiet på Fyn i går ophævede visitationszoner i Odense, der blev oprettet for at lægge en dæmper på en bandekonflikt, har politiet i Aarhus valgt at følge trop.

Fra midnat ophæves de visitationszoner, som de indførte i juni på baggrund af uro mellem grupperinger med relation til Rosenhøj, Trillegården og Brabrand.

Politiet oprettede tre zoner og har visiteret og ransaget, men har kun fundet enkelte våben og en mindre mængde narko.

- Overordnet er der ikke gjort fund, der nødvendiggør, at visitationszonen forlænges yderligere, lyder det fra politiinspektør Brian Voss Olsen, Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Han understreger, at selvom visitationszonerne ophører, så betyder det ikke, at politiet fjerner deres tilstedeværelse i områderne.

- Det er vores vurdering, at der fortsat er en konflikt mellem grupperinger fra Rosenhøj og Brabrand. En af vores vigtigste opgaver er at sikre trygheden, siger Brian Voss Olsen.

I går meddelte Fyns Politi, at visitationszonerne i Vollsmose og dele af Korsløkkeparken, der blev forlænget i juni efter nogle voldelige optrin, ophæves.

- Vi fastholder naturligvis fokus på situationen i området, for selvom der er ro lige nu, så er det stadig vores vurdering, at der er en verserende konflikt mellem grupperinger i området, siger vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen, Fyns Politi.

I Odense har politiet blandt andet fokus på grupperne med det særegne navn 9Hunna og med NBV.

