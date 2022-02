Politiet om drabssigtede venner: De er kendt for ’småting’

De to kammerater, som nu anholdt og sigtet for drab på den 22-årige Mia Stevn, er kendt af politiet fra tidligere sammenhæng.

Det fortæller efterforskningsleder ved Nordjyllands Politi Frank Olsen.

– Vi kender dem i forvejen, men jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad det der. Men det er småting, siger han til Ekstra Bladet.

De to mænd på 36 år blev anholdt onsdag formiddag klokken 11.20. Den ene i sit hjem, mens den anden ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev anholdt ved et sommerhus, hvor han arbejdede.

I forbindelse med efterforskningen bliver de to mænds adresser nu endevendt af politiets teknikere i jagten på spor. Herunder særligt spor efter den 22-årige Mia Stevn, som fortsat er savnet.

Politiets teknikere på den ene af to adresser tilhørende de anholdte. Foto: René Schütze

– Derfor hører vi gerne fra vidner, der har gjort sig iagttagelser ved adresserne - En i Flauenskjold og en i Østervrå. Hvis man har bemærket noget usædvanligt fra søndag morgen og frem til anholdelsen onsdag. Måske noget der har givet anledning til undren eller noget, der har stukket uden for normalbilledet.

– Det kan være folk, der kender de anholdte. Det kan være naboer, bekendte eller nogle fra området, som måske lagt mærke til noget, siger Frank Olsen.

Politiet har udsendt dette billede af 22-årige Mia Stevn. Sådan så hun ud, da hun forsvandt. Foto: Politi

Mia Stevn forvandt efter en bytur søndag morgen. Klokken 6.09 observerede et overvågningskamera, hvordan hun satte sig ind i en mørk bil over for Netto på Vesterbro i Aalborg - et stenkast fra Jomfru Ane Gade, hvor hun havde festet.

Artiklen fortsætter under videoen...

Køretøjet fortsatte i sydlig retning. Siden har en massiv efterforskning ledt politiet på sporet af bilen - og altså anholdelsen af to 36-årige mænd.

Begge bliver ifølge Nordjyllands Politi fremstillet i grundlovsforhør torsdag formiddag klokken 11, sigtet for drab på den 22-årige sygeplejeelev.