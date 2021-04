Politiet om genåbning af barer: Der var højt humør hele vejen

Det hele forløb problemfrit, da barer og restauranter genåbnede onsdag.

Både gæster og beværtninger respekterede, at der var sidste udskænkning klokken 22.00, og at der skulle spises op og drikkes ud inden klokken 23.00.

Sådan lyder det enstemmigt fra landets politikredse tidligt torsdag morgen.

- Der var højt humør hele vejen, men der var ingen problemer overhovedet, fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang.

Samme melding lyder fra politiet i Nordjylland, der havde sat gående patruljer ind i den festglade Jomfru Ane Gade i det centrale Aalborg.

- Det hele gik rigtig fint. Vi førte selvfølgelig tilsyn med restaurationer og barer i hele politikredsen, men der var ikke noget, som gav anledning til nogen problemer, siger vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Heller ikke i landets største politikreds, København, oplevede man problemer i forhold til onsdagens genåbning.

- Det hele er forløbet ganske stille og roligt uden noget nævneværdigt behov for politiets indgriben. Folk har opført sig pænt, siger vagtchef Henrik Brix.

- Da beværtningerne lukkede mellem klokken 22.00 og 23.00, var der nogle steder en større ophobning af mennesker fra diverse barer, men det lader til, at de gik lige hjem, tilføjer han.

Genåbningen af barer og værtshuse er en del af den politiske aftale om en øget genåbning, der blev indgået i sidste uge.

Den betyder, at caféer, restauranter og værtshuse onsdag måtte åbne for både indendørs og udendørs servering.

Dog med krav om bordbestilling og et gyldigt coronapas for siddepladser indendørs, ligesom at der gælder krav om afstand og mundbind, når gæsterne ikke sidder ned.

