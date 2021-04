Politiet om MC-kørsel: Det er hovedrystende tåbeligt

Motorcyklist, der er sigtet for at køre op mod 300 km/t., vækker stor forargelse hos politiet

- Hvis han selv vælter med den hastighed, så er der kun ét udfald, så dør han.

Sådan siger Christian Bertelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter om en motorcyklist, der i følge politiet har kørt med op til 300 km/t.

I begyndelsen af april dukkede en video op på internettet med optagelser fra en motorcykel, som blandt andet kører på baghjulet, flygter fra politiet og kører med op mod 300 kilometer i timen mellem andre trafikanter på en motorvej, oplyste Københavsn Vestegns Politi i en pressemeddelelse tirsdag.

Politimanden fra Færdselspolitiet betegner det som utrolig farligt, ikke kun for manden på motorcyklen, men også for alle medtrafikanter.

- Hvis vi antager, at han rammer ind i siden på en bil, der er ved at svinge, så fungerer hans motorcykel nærmest som et missil, og så slår han ikke kun sig selv ihjel, siger Christian Bertelsen og fortsætter:

- Jeg har fuld forståelse for, at man godt kan lide fart, men det behov, må man få opfyldt på en lukket bane, og ikke ude i trafikken, hvor man tager sine medtrafikanter som gidsler. Det er simpelthen hovedrystende tåbeligt.

På flere videoer kan man se politi i baggrunden, men de får ikke standset motorcyklisten.

Det er der to gode grund til, ifølge Christian Bertelsen. Den første er, at motorcyklen accelerer hurtigere. Det andet er hensynet til alles sikkerhed.

- Eftersættelser er altid forbundet med en risiko. Her vil man ikke sætte sin egen, medtrafikanternes eller motorcyklistens liv i unødvendig fare, og derfor har man måske valgt ikke at eftersætte, siger Christian Bertelsen.