Politiet om skuddrab: Hjælp os!

Østjyllands Politi holder fortsat kortene klinet til kroppen om efterforskningen af det kyniske skuddrab på en 21-årig uskyldig mand i Rosenhøj i Viby natten til 8. marts.

Her mere end to uger efter, at den 21-årige bygningskonstruktør-studerende Søren Koch blev sagesløst offer for en eller flere afstumpede gerningsmænd, som dræbte ham med skud, da han i sin bil holdt for rødt lys, er der stadig ingen anholdte.

Brian Voss Olsen, politiinspektør og leder af efterforskningen, sender nu en kraftig appel til, at førerne og eventuelle passagerer i fem konkrete biler, der omkring gerningstidspunktet tilfældigt kørte gennem krydset Ringvej Syd/Søndervangs Allé i det sydlige Aarhus, tager kontakt til politiet.

- Vi har brug for at tale med dem. Vores opgave er stadig at kortlægge, hvad der er sket op til, under og ikke mindst efter drabet. Og vi har virkelig, virkelig behov for hjælp fra borgerne, siger Brian Voss Olsen til Ekstra Bladet.

Tavs om efterforskning

Efterforskningslederen vil ikke svare på, om appellen er et udtryk for, at politiet ikke har meget at gå efter i sagen.

- Sideløbende med alt det, vi går ud med til offentligheden, efterforsker vi på livet løs. Den del holder vi indtil videre for os selv. Vi vil ikke risikere at spille kort i hånden på gerningsmanden eller -mændene, siger Brian Voss Olsen.

Når I har videobilleder af de pågældende biler ved gerningsstedet, har I så også selve drabet på video?

- Det ønsker jeg ikke at kommentere, siger efterforskningslederen.

21-årige Søren Koch blev fundet livløs bag rattet i sin bil klokken 01.11 natten til tirsdag 8. marts.

En patrulje fra Østjyllands Politi var tilfældigvis i Rosenhøj-området i forbindelse med en helt anden sag, hvor en retarderet teenagedreng var meldt forsvundet.

Så det var betjentene selv, som fandt den unge mand livløs i krydset ud for Viby Gymnasium og den lokale OK-tank.

Tak til borgerne

De biler, hvis førere politiet nu gerne vil have i tale, er blevet 'fanget' på videoovervågning i eller ved krydset, hvor der findes rigtig mange kameraer. Brian Voss Olsen understreger, at det er deres eventuelle vidneudsagn, man er interesseret i.

- Vi vurderer, at personerne i de fem biler potentielt kan være vigtige vidner, og derfor vil vi meget gerne i kontakt med dem. Samtidig vil jeg gerne sende en stor tak til de mange borgere, der allerede har henvendt sig med tips, observationer og videoovervågning. Det har været en stor hjælp, siger han.

-----------------------------------------------------

Disse bilers førere efterlyses

Østjyllands Politi vil meget gerne i kontakt med førerne og eventuelle passagerer i følgende biler, som passerede krydset Søndervangs Allé/Ringvej Syd i Viby natten til 8. marts:

*Klokken ca. 00.53 kører en grå bil – muligvis en Kia Picanto eller Fiat Panda – i nordlig retning ad Søndervangs Allé. Bilen har tågelygterne tændt og svinger til venstre ad Ringvej Syd.

*Omtrent samme tid kører en lille hvid bil af ukendt mærke ad Søndervangs Allé i nordlig retning. Den kører lige ud i krydset.

*Cirka samme tid kører en bil af ukendt størrelse og farve med høj hastighed ad Ringvej Syd i østlig retning og igennem krydset.

*Kort før klokken 00.54 kører en bil af ukendt størrelse og farve ad Ringvej Syd og svinger til venstre i krydset, hvor den er tæt på at kollidere med den VW Golf, som politiet tidligere har bedt om vidneudsagn om.

*Omtrent samme tid kører en bil af ukendt størrelse og farve ad Søndervangs Allé i nordlig retning og svinger til venstre ad Ringvej Syd.