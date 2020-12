Politiet opfordrer: Bliv væk

Igen i dag var mange mennesker mødt op foran Marselisborg slot i Aarhus for at overvære vagtskiftet

Overvej at blive væk.

Sådan lyder opfordringen fra Østjyllands Politi, efter der danskere i går og i dag er stimlet sammen foran Marselisborg Slot for at overvære vagtskiftet.

De mange mennesker, som tager på juleudflugt til Marselisborg Slot, får nu politiet til at komme med en opfordring.

- Opfordringen er at tænke over, om det er der, man skal tage hen som udflugtsmål, eller om det kan være et andet sted. Vi vil selvfølgelig også være tilstede derude de næste dage, siger vagtchef ved Østjyllands Politi Bo Christensen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Dronning Margrethe holder i år jul på Marselisborg Slot med prins Joachim, prinsesse Marie og deres fire sammenbragte børn, og derfor er der vagtskifte hver dag klokken 12. Foto: Ernst van Norde

Dronningens julegudstjeneste aflyst

Har fulgt opfordringer

Politiet har ikke haft bødeblokken fremme, oplyser vagtchefen.

- Vi har forsøgt at sprede folk ud i mindre grupper, fordi der har været rigtig mange tilstede derude. Men opfattelsen er, at folk har hørt efter og fulgt vores opfordringer, siger Bo Christensen.

Præcis hvor mange danskere, der var mødt op foran Marselisborg Slot, kan vagtchefen ikke svare på.

- Men der var mange, siger han.

Corona står i vejen: Dronningen aflyser